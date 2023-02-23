Jusif Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jusif Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jusif Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jusif Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jusif Ali 4 Mayıs 2000 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Jusif Joose Ali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jusif Ali Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBACK yapmaktadır. Jusif Ali, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jusif Ali'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jusif Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jusif Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jusif Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jusif Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Klubi 04

1 Ocak 2018 yılında Ilves

31 Ağustos 2018 yılında Din. Zagreb U19

30 Haziran 2019 yılında Ilves

9 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2019 yılında Pafos FC U19

6 Eylül 2020 yılında AC Oulu

18 Ocak 2021 yılında Helsinki IFK

1 Ocak 2023 yılında FC Lahti

Jusif Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jusif Ali şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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