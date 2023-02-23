Jussi Niska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jussi Niska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jussi Niska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jussi Niska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jussi Niska 15 Ağustos 2002 tarihinde Rovaniemi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jussi Niska Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Jussi Niska, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jussi Niska'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jussi Niska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jussi Niska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jussi Niska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jussi Niska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında RoPS

1 Ocak 2022 yılında FC Inter

Jussi Niska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jussi Niska şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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