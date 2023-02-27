Justas Kerpe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justas Kerpe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justas Kerpe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justas Kerpe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justas Kerpe 16 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Justas Kerpė şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justas Kerpe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Justas Kerpe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai B futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai B takımına - tarihinde katılmıştır. Justas Kerpe'nin FK Banga Gargzdai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Justas Kerpe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justas Kerpe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Justas Kerpe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justas Kerpe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justas Kerpe şuan FK Banga Gargzdai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.