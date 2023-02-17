Justas Lasickas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justas Lasickas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justas Lasickas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Justas Lasickas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Justas Lasickas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justas Lasickas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justas Lasickas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justas Lasickas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justas Lasickas 6 Ekim 1997 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justas Lasickas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Stars yapmaktadır. Justas Lasickas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Justas Lasickas'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Justas Lasickas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/justasla/

Justas Lasickasboyu ve yaşı kaç

Justas Lasickas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justas Lasickas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Justas Lasickas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justas Lasickas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında Zalgiris

11 Temmuz 2017 yılında FK Zemun

30 Haziran 2018 yılında Zalgiris

21 Ağu 2018 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2019 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2022 yılında NK Olimpija

Justas Lasickas kimdir

Justas Lasickas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justas Lasickas şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zalgiris Vilnius (-7/2014)

Justas Lasickas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 2 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Justas Lasickas nereli

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