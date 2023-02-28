Justice Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justice Arthur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justice Arthur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justice Arthur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justice Arthur 8 Kasım 1998 tarihinde Takoradi şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justice Arthur Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Justice Arthur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Justice Arthur'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Justice Arthur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justice Arthur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justice Arthur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justice Arthur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Suez SC

26 Eylül 2022 yılında Cleopatra FC

Justice Arthur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justice Arthur şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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