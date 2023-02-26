Justice Blay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justice Blay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justice Blay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justice Blay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justice Blay 5 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justice Blay Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Justice Blay'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Justice Blay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JusticeBlay_

Justice Blay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justice Blay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Justice Blay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justice Blay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Asante Kotoko

30 Haziran 2020 yılında Medeama

1 Şubat 2022 yılında Asante Kotoko

Justice Blay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justice Blay şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Justice Blay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.