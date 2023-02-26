Justice Chabalala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justice Chabalala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justice Chabalala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Justice Chabalala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Justice Chabalala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justice Chabalala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justice Chabalala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justice Chabalala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justice Chabalala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justice Chabalala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justice Chabalala 16 Kasım 1991 tarihinde Giyani, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justice Chabalala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Justice Chabalala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Justice Chabalala'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Justice Chabalala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justice Chabalala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Justice Chabalala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justice Chabalala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ekim 2015 yılında FS Stars

13 Temmuz 2016 yılında Orlando Pirates

27 Ocak 2017 yılında Chippa United

30 Haziran 2017 yılında Orlando Pirates

23 Ocak 2020 yılında Bloem. Celtic

6 Eylül 2020 yılında Orlando Pirates

27 Eylül 2020 yılında Bloem. Celtic

30 Haziran 2021 yılında Orlando Pirates

6 Ağustos 2021 yılında Sekhukhune

30 Haziran 2022 yılında Orlando Pirates

14 Temmuz 2022 yılında Chippa United

Justice Chabalala kimdir

Justice Chabalala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justice Chabalala şuan Chippa United takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Justice Chabalala nereli

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