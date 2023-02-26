Justice Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justice Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justice Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Justice Mensah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Justice Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justice Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justice Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justice Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justice Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justice Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justice Mensah 6 Mart 1996 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Justice Ato Mensah şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justice Mensah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vintels sports agency yapmaktadır. Justice Mensah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Justice Mensah'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Justice Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justice Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Justice Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justice Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ebusua Dwarfs

28 Mart 2018 yılında Sanga Balende

1 Temmuz 2020 yılında Elmina Sharks

1 Şubat 2022 yılında Medeama

2 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2023 yılında Tamale City

Justice Mensah kimdir

Justice Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justice Mensah şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mighty Victory

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Justice Mensah nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Sina Asadbeigi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sina Asadbeigi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sina Asadbeigi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sina Asadbeigi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephen Owusu Banahene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Owusu Banahene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephen Owusu Banahene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Owusu Banahene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kamal Kamyabinia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamal Kamyabinia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kamal Kamyabinia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamal Kamyabinia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godfred Kyei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfred Kyei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godfred Kyei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfred Kyei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi