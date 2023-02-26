Justice Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justice Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justice Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justice Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justice Mensah 6 Mart 1996 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Justice Ato Mensah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justice Mensah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vintels sports agency yapmaktadır. Justice Mensah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Justice Mensah'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Justice Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justice Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justice Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justice Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ebusua Dwarfs

28 Mart 2018 yılında Sanga Balende

1 Temmuz 2020 yılında Elmina Sharks

1 Şubat 2022 yılında Medeama

2 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2023 yılında Tamale City

Justice Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justice Mensah şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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