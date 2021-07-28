Justin Bieber geleneği bozmadı! Derin yırtmacı olan Hailey Baldwin'in frikik vermemesi için çabaladı!

2018 yılında hayatlarını birleştiren Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti, geçtiğimiz akşam Batı Hollywood'daydı. Kameralar karşısında eşine karşı sergilediği korumacı tavır ile dikkat çeken Justin Bieber'ın eşinin elbisesinin transparan bölümleri yüzünden zor anlar yaşamasını engellemeye çalıştığı görüldü

ELLERİNİ SİPER ETTİ

Bir süredir, özellikle de kameralar karşısında eşi Hailey'e karşı korumacı yaklaşan ustin Bieber, geleneğini yine bozmadı. Bieber, mekândan ayrılırlarken bekleyen fotoğrafçıların görüntü alamaması için iki elini Hailey’nin kalçası ve bacaklarına siper etti. 27 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, model eşinin elbisesinin transparan bölümleri yüzünden zor anlar yaşamasını engel olmaya çalıştı çalıştı.

Öte yandan Bieber, geçtiğimiz aylarda basın mensuplarının eşi Hailey Baldwin’in uygunsuz fotoğraflarını çektiğini ileri sürmüş hatta bu yüzden onlarla tartışmıştı.