Justin Butler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Butler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Butler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Butler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Butler 23 Mart 2001 tarihinde Augsburg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Butler Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fair-sport GmbH yapmaktadır. Justin Butler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Justin Butler'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Butler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Butler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Butler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Butler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2017 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2019 yılında Ingolstadt U19

1 Temmuz 2020 yılında FC Ingolstadt

2 Ocak 2022 yılında Waldh. Mannheim

30 Haziran 2022 yılında FC Ingolstadt

Justin Butler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Butler şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Augsburg (-2016), FC Bayern München (2016-2019), FC Ingolstadt 04 (2019-2020)

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