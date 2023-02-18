Justin De Haas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin De Haas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justin De Haas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Justin De Haas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Justin De Haas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin De Haas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin De Haas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin De Haas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin De Haas 1 Şubat 2000 tarihinde Zaandam şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin De Haas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Justin De Haas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Justin De Haas'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Justin De Haasboyu ve yaşı kaç

Justin De Haas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin De Haas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Justin De Haas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin De Haas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında AZ Alkmaar U17

1 Temmuz 2017 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2019 yılında PSV U21

16 Şubat 2021 yılında Din. Zagreb II

30 Haziran 2021 yılında PSV U21

7 Temmuz 2021 yılında NK Lokomotiva

Justin De Haas kimdir

Justin De Haas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin De Haas şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KFC Koog aan de Zaan (-2015), AZ Alkmaar (2015-2019)

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Justin De Haas nereli

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