Justin Hammel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Hammel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Hammel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Hammel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Hammel 2 Aralık 2000 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Justin Pete Hammel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Hammel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Giallanza Sport yapmaktadır. Justin Hammel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Hammel'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Justin Hammel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Justin Hammel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Hammel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Hammel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2016 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U21

18 Eylül 2020 yılında Stade-Lausanne

1 Temmuz 2022 yılında Grasshoppers

Justin Hammel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Hammel şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Justin Hammel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Oberwil, BSC Old Boys, FC Basel 1893

İsviçre U21 takımında 12 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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