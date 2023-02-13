Justin Kluivert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Kluivert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Kluivert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Kluivert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Kluivert 5 Mayıs 1999 tarihinde Zaandam şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Hollanda,Surinam uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Justin Dean Kluivert şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Kluivert Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rafaela Pimenta yapmaktadır. Justin Kluivert, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Kluivert'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Kluivert Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/justinkluivert/

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Justin Kluivert Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Justin Kluivert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Justin Kluivert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Kluivert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2016 yılında Ajax U19

1 Ocak 2017 yılında Ajax

1 Temmuz 2018 yılında Roma

5 Ekim 2020 yılında RB Leipzig

30 Haziran 2021 yılında Roma

20 Temmuz 2021 yılında OGC Nizza

30 Haziran 2022 yılında Roma

1 Eylül 2022 yılında Valencia

30 Haziran 2023 yılında Roma

Justin Kluivert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Kluivert şuan Valencia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Justin Kluivert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASV De Dijk, AFC Amsterdam (-2007), Ajax (2007-2016)

Hollanda takımında 20 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 5 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U16 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Hollanda U15 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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