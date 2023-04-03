Justin Noah Seven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Noah Seven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Noah Seven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Noah Seven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Noah Seven 18 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Noah Seven Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TBSportmarketing GmbH yapmaktadır. Justin Noah Seven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Noah Seven'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Noah Seven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Noah Seven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Noah Seven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Noah Seven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Osnabrück Alt.

1 Temmuz 2019 yılında St. Pauli U17

1 Temmuz 2020 yılında St. Pauli U19

1 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2022 yılında Düsseldorf II

Justin Noah Seven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Noah Seven şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

JFV Nordwest (-2018), VfL Osnabrück (2018-2019), FC St. Pauli (2019-9/2021), Fortuna Düsseldorf (1/2022-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.