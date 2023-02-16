Justin Plautz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Plautz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Plautz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Plautz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Plautz 9 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Plautz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.S.P. Sports-Management yapmaktadır. Justin Plautz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Plautz'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Justin Plautz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Plautz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Plautz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Plautz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında W. Bremen Alt.

1 Temmuz 2015 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2016 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2018 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2019 yılında SönderjyskE

17 Ocak 2020 yılında VfB Oldenburg

30 Haziran 2020 yılında SönderjyskE

15 Temmuz 2020 yılında SF Lotte

1 Temmuz 2021 yılında St. Pauli II

1 Temmuz 2022 yılında VfB Oldenburg

Justin Plautz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Plautz şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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