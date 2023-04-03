Justin Puphal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Puphal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Justin Puphal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Justin Puphal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.