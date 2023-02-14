Justin Roth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Roth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Roth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Roth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Roth 29 Ekim 2000 tarihinde Thun şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Roth Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Justin Roth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Justin Roth'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Justin Roth Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Justin Roth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Roth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Roth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun U21

1 Temmuz 2021 yılında FC Thun

Justin Roth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Roth şuan FC Thun takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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