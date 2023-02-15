Justin Salmon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Salmon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Salmon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Salmon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Salmon 25 Ocak 1999 tarihinde Skärholmen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Liberya,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Justin Paul Jr Salmon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Salmon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Justin Salmon, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Justin Salmon'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Salmon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Justin Salmon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Salmon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Salmon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AFC United U19

1 Ocak 2017 yılında Eskilstuna City

11 Şubat 2019 yılında Karlslunds IF

13 Ağu 2020 yılında Västerås SK

15 Temmuz 2021 yılında Degerfors

Justin Salmon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Salmon şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Justin Salmon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna, Sollentuna FK (-2016), Athletic Eskilstuna (2016)

Liberya takımında 17 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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