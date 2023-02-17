Justin Shaibu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Shaibu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justin Shaibu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Justin Shaibu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Justin Shaibu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Shaibu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Shaibu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Shaibu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Shaibu 28 Ekim 1997 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Justin Kwabena Shaibu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Shaibu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Justin Shaibu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Shaibu'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Shaibu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/justinshaibu/

Justin Shaibuboyu ve yaşı kaç

Justin Shaibu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Shaibu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Justin Shaibu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Shaibu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında HB Köge U19

1 Temmuz 2016 yılında HB Köge

18 Temmuz 2016 yılında Brentford B

1 Temmuz 2017 yılında Brentford

29 Ocak 2018 yılında FC Walsall

31 Mayıs 2018 yılında Brentford

6 Ağu 2018 yılında Boreham Wood

31 Mayıs 2020 yılında Brentford

16 Ekim 2020 yılında FC Fredericia

1 Şubat 2021 yılında Lyngby BK

8 Ağu 2021 yılında Hobro IK

31 Ağu 2022 yılında Hilleröd F

Justin Shaibu kimdir

Justin Shaibu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Shaibu şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vallensbaek (-2012), Köge Boldklub (2012-2014)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Justin Shaibu nereli

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