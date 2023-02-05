Justin Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Smith 4 Şubat 2003 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Kanada,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Smith Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YPFC yapmaktadır. Justin Smith, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Smith'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Justin Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nizza U19

1 Temmuz 2021 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2022 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2023 yılında OGC Nice B

Justin Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Smith şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Justin Smith Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Voisins FC, Paris Saint-Germain (-2019), OGC Nice (2019-2021)

Kanada U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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