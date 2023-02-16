Justin Steinkotter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Steinkotter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Steinkotter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Steinkotter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Steinkotter 26 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Steinkotter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Justin Steinkotter, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Justin Steinkotter'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Steinkotter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Steinkotter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Justin Steinkotter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Steinkotter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hammer SpVg U17

1 Temmuz 2016 yılında Pr. Münster U19

5 Ocak 2018 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2018 yılında M'gladbach II

1 Temmuz 2021 yılında Saarbrücken

Justin Steinkotter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Steinkotter şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hammer SpVg (-2016), Preußen Münster (2016-12/2017), Borussia Mönchengladbach (1/2018-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.