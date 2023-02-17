Justin Verlinden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Verlinden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Verlinden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Verlinden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Verlinden 6 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Verlinden Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Justin Verlinden, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Verlinden'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Verlinden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Verlinden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Verlinden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Verlinden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KV Oostende U21

1 Temmuz 2016 yılında KV Oostende

1 Temmuz 2017 yılında FC Knokke

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2021 yılında KSC Blankenbg.

1 Temmuz 2022 yılında Patro Eisden

Justin Verlinden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Verlinden şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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