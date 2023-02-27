Justinas Janusevskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justinas Janusevskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justinas Janusevskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justinas Janusevskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justinas Janusevskis 26 Mart 1994 tarihinde Trakai şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Justinas Januševskis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justinas Janusevskis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Justinas Janusevskis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Justinas Janusevskis'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Justinas Janusevskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justinas Janusevskis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justinas Janusevskis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justinas Janusevskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Trakai

1 Ocak 2020 yılında Panevezys

11 Ocak 2022 yılında Suduva

18 Şubat 2023 yılında Banga

Justinas Janusevskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justinas Janusevskis şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Justinas Janusevskis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Riteriai (-2014)

Litvanya takımında 8 numaralı formasıyla 8 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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