Justinian Lleshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justinian Lleshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justinian Lleshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justinian Lleshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justinian Lleshi 15 Ekim 2002 tarihinde Peshkopi şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justinian Lleshi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 12 Ekim 2017 tarihinde katılmıştır. Justinian Lleshi'nin KF Korabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Justinian Lleshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justinian Lleshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justinian Lleshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justinian Lleshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2017 yılında KF Korabi

29 Ocak 2021 yılında KF Bulqiza

1 Temmuz 2021 yılında KF Korabi

Justinian Lleshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justinian Lleshi şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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