Justo Dangelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justo Dangelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justo Dangelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justo Dangelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justo Dangelo 17 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Justo D'Ángelo Ronconi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justo Dangelo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente II futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente II takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Justo Dangelo'nin CA Independiente II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Justo Dangelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justo Dangelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justo Dangelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justo Dangelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Indep'te II

Justo Dangelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justo Dangelo şuan CA Independiente II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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