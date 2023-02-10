Justo Giani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justo Giani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justo Giani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justo Giani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justo Giani 7 Nisan 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justo Giani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wolfsrudel yapmaktadır. Justo Giani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 24 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Justo Giani'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Justo Giani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Justo Giani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Justo Giani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justo Giani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Quilmes

24 Şubat 2021 yılında Newell's

8 Temmuz 2022 yılında Patronato

31 Aralık 2022 yılında Newell's

Justo Giani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justo Giani şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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