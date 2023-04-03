Justo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Justo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Justo Rodriguez 14 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Justo Rodriguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Justo Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CA Independiente II futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Justo Rodriguez'nin CA Independiente II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Justo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Justo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında CA Banfield II
1 Ocak 2023 yılında Indep'te II
Justo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Justo Rodriguez şuan CA Independiente II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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