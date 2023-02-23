Justus Lehto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justus Lehto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justus Lehto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Justus Lehto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Justus Lehto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justus Lehto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justus Lehto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justus Lehto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justus Lehto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justus Lehto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justus Lehto 6 Nisan 1997 tarihinde Pori şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justus Lehto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Justus Lehto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Justus Lehto'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Justus Lehto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justus Lehto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Justus Lehto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justus Lehto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Jazz

6 Ocak 2017 yılında Kemi Kings

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

2 Nisan 2021 yılında Kokkolan PV

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Haziran 2022 yılında KuPS II

27 Ocak 2023 yılında VPS

Justus Lehto kimdir

Justus Lehto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justus Lehto şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Jazz (2000-2015)

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Justus Lehto nereli

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