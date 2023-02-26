Justus Torsutsey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justus Torsutsey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justus Torsutsey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justus Torsutsey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justus Torsutsey 3 Eylül 1992 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justus Torsutsey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Justus Torsutsey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Justus Torsutsey'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Justus Torsutsey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justus Torsutsey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justus Torsutsey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justus Torsutsey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında S. Hasaacas

3 Ocak 2018 yılında Ebusua Dwarfs

30 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2020 yılında S. Hasaacas

15 Mart 2021 yılında WAFA SC

15 Ağustos 2022 yılında Aduana Stars

Justus Torsutsey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justus Torsutsey şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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