Jusuf Gazibegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jusuf Gazibegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jusuf Gazibegovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jusuf Gazibegovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jusuf Gazibegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jusuf Gazibegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jusuf Gazibegovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jusuf Gazibegovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jusuf Gazibegovic 11 Mart 2000 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Jusuf Gazibegović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jusuf Gazibegovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jusuf Gazibegovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 30 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jusuf Gazibegovic'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jusuf Gazibegovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jusko_22/

Jusuf Gazibegovicboyu ve yaşı kaç

Jusuf Gazibegovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jusuf Gazibegovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jusuf Gazibegovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jusuf Gazibegovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Liefering Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2014 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Liefering

30 Eylül 2020 yılında Sturm Graz

Jusuf Gazibegovic kimdir

Jusuf Gazibegovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jusuf Gazibegovic şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Austria Salzburg (2009-)

Jusuf Gazibegovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 4 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jusuf Gazibegovic nereli

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