Juuso Hamalainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juuso Hamalainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juuso Hamalainen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juuso Hamalainen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juuso Hamalainen 8 Aralık 1993 tarihinde Raisio şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juuso Hamalainen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballex yapmaktadır. Juuso Hamalainen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Juuso Hamalainen'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Juuso Hamalainen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juuso Hamalainen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juuso Hamalainen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juuso Hamalainen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Inter

1 Ocak 2016 yılında RoPS

1 Ocak 2019 yılında FC Inter

Juuso Hamalainen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juuso Hamalainen şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juuso Hamalainen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Raisio Futis, FC Inter Turku

Finlandiya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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