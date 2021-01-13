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  3. Juventus 3-2 Genoa | maç özeti izle

Juventus 3-2 Genoa | maç özeti izle

İtalya Kupası son 16 turunda Juventus ile Genoa karşı karşıya geldi. Juventus, rakibini 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Tek maçlı eleme sistemine göre oynanan kupa son 16 turunda Juventus, konuk ettiği Genoa karşısında 2. dakikada Kulusevski, 23. dakikada Morata’nın golleriyle 2-0 öne geçti. Genoa, 28. dakikada Czyborra ile farkı 1’e indirdi: 2-1.

İkinci yarının 74. dakikasında Genoa, Melegoni ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 2-2.

Müsabakanın normal süresi 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine gidildi.

Ev sahibi Juventus, 15’er dakikalık uzatma devresinde Tunuslu Rafia’nın 105. dakikada attığı golle skoru 3-2’ye getirdi. Başka gol olmayınca Juventus, Genoa’yı uzatma devrelerinde bulduğu golle 3-2 yenerek eledi.

Siyah-beyazlı takım, çeyrek finalde Sassuolo-Spal maçının galibiyle eşleşecek.

Bu arada, milli futbolcu Merih Demiral da Juventus ilk 11'inde mücadeleye başlarken, 64. dakikada yerini Danilo’ya bıraktı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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