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Juventus 4-2 Zenit | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup aşamalarının 4. karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda H grubunda Juventus ile Zenit karşı karşıya geldi. 6 golün çıktığı müthiş maçta kazanan taraf 4-2'lik skorla Juventus oldu.

Juventus 4-2 Zenit | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının yarısı tamamlandı. Heyecan ise 4. maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda H grubunda lider Juventus, 3. sıradaki Zenit'i konuk etti.

Tam bir gol düellosuna sahne olan mücadelede ev sahibi Juventus, maçı kazanarak yoluna kayıpsız bir şekilde devam etti.

JUVENTUS 4-2 ZENİT

Karşılaşmada Juventus'un gollerini 11. dakikada ve 58. dakikada penaltıdan Dybala, 73. dakikada Chiesa ve 82. dakikada Morata kaydetti. Konuk ekip Zenit'in tek gollerini ise 26. dakikada kendi kalesine Bonucci ve 90+2. dakikada Azmoun attı.

Bu sonucun ardından Juventus, grupta puanını 12'ye yükseltti ve son 16 turuna kalmayı garantiledi. Konuk ekip Zenit ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçlarında Juventus, Chelsea deplasmanına konuk olacak. Zenit ise Malmö ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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