İki takım Juventus - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 5. Maç Günü ekranlarda olacak.

Peki Juventus - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor. D Grubu’nun iki favorisi Juventus ile Atletico Madrid, kozlarını İtalya’da paylaşacak. Juve’de Ronaldo yeniden formasına kavuşacak. Nefes kesecek mücadelenin yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Juventus - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçı İtalya’da oynanacak. D Grubu’nda Merih Demiral’li Juventus, Atletico Madrid’le karşı karşıya gelecek. Zorlu kapışma öncesi Juve, 10 puanla lider, Atletico da 7 puanla ikinci sırada. Ev sahibinde geçtiğimiz hafta sakatlığı sebebiyle forma giymeyen Cristiano Ronaldo’nun, Atletico’ya karşı ilk 11’de sahne alacağı öğrenildi.

Türkiye-İzlanda arasındaki EURO 2020 maçımızı yöneten İngiliz hakem Anthony Taylor’ın düdük çalacağı mücadele TSİ 23.00’te başlayacak. beIN MAX 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Juventus - Atletico Madrid muhtemel 11'ler:

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro, Matuidi, Pjanic, Khedira, Ramsey, Ronaldo, Higuain

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Hermoso, Felipe, Lodi, Koke, Partey, Niguez, Lemar, Felix, Morata

Sakatların sayısı fazla

Ancak Siyah-Beyazlılar’da Chiellini, Perin, Bernardeschi ve Douglas Costa sakatlıkları, Emre Can da listede olmadığı için forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Gimenez, Savic, Diego Costa ve Vrsaljko, sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

Juve kazanırsa, grubu zirvede bitirmeyi garantileyecek. Atletico galip gelirse, Juve gibi grupta çıkmayı garantileyecek. İki takımın Madrid’deki ilk maçları ise 2-2 sona ermişti.