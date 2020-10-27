Juventus - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor. G Grubu ikinci maçında Juventus, Barcelona'yı ağırlıyor. Peki, Juventus - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Şampiyonlar Ligi heyecanı ikinci haftasıyla devam ediyor. Birçok keyifli maçın oynanacağı geceyi futbolseverler büyük bir merakla bekliyor. Bu akşam G Grubu ikinci maçlarında Juventus ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde. Juventus ile Barcelona, Avrupa arenasında 14'üncü kez karşı karşıya geliyor. İtalyan devi, rakibine karşı çıktığı son üç maçta gol sevinci yaşayamadı (2B 1M). Barcelona'yı konuk ettiği son maçı kaybetmeyen Juventus (3G 3B), bu karşılaşmalarda sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alırken; son karşılaşma eşitlikle sonuçlandı (Kasım 2017). Peki, Juventus - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Juventus ve Barcelona, grubun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele, Çarşamba akşamı TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, Allianz Stadı'nda oynanacak. Maçı, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Juventus - Barcelona mücadelesi de Çarşamba akşamı saat 23.00'de beIN SPORTS HD 2 kanalından izlenebilecek.
2. HAFTA MAÇLARI
27 Ekim Salı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A
20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München
23:00 Atletico Madrid v Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B
20:55 Shakhtar Donetsk v Inter
23:00 Mönchengladbach v Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C
23:00 Marseille v Manchester City
23:00 Porto v Olympiakos
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D
23:00 Atalanta v Ajax
23:00 Liverpool v Midtjylland
28 Ekim Çarşamba:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E
20:55 Krasnodar v Chelsea
23:00 Sevilla v Rennes
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F
23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg
23:00 Club Brugge v Lazio
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G
23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev
23:00 Juventus v Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H
20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain
23:00 Manchester United v RB Leipzig