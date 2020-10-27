Şampiyonlar Ligi heyecanı ikinci haftasıyla devam ediyor. Birçok keyifli maçın oynanacağı geceyi futbolseverler büyük bir merakla bekliyor. Bu akşam G Grubu ikinci maçlarında Juventus ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde. Juventus ile Barcelona, Avrupa arenasında 14'üncü kez karşı karşıya geliyor. İtalyan devi, rakibine karşı çıktığı son üç maçta gol sevinci yaşayamadı (2B 1M). Barcelona'yı konuk ettiği son maçı kaybetmeyen Juventus (3G 3B), bu karşılaşmalarda sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alırken; son karşılaşma eşitlikle sonuçlandı (Kasım 2017). Peki, Juventus - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Juventus ve Barcelona, grubun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele, Çarşamba akşamı TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, Allianz Stadı'nda oynanacak. Maçı, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Juventus - Barcelona mücadelesi de Çarşamba akşamı saat 23.00'de beIN SPORTS HD 2 kanalından izlenebilecek.

2. HAFTA MAÇLARI

27 Ekim Salı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A

20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München

23:00 Atletico Madrid v Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:55 Shakhtar Donetsk v Inter

23:00 Mönchengladbach v Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C

23:00 Marseille v Manchester City

23:00 Porto v Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D

23:00 Atalanta v Ajax

23:00 Liverpool v Midtjylland

28 Ekim Çarşamba:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E

20:55 Krasnodar v Chelsea

23:00 Sevilla v Rennes

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F

23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg

23:00 Club Brugge v Lazio

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G

23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev

23:00 Juventus v Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H

20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain

23:00 Manchester United v RB Leipzig