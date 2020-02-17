Juventus - Brescia özet izle | Juventus - Brescia maç özeti

İki İtalyan takımı Juventus ve Brescia Seria ligi için kıyasıya mücadele verdi. :Kendi sahasında misafir ettiği Brescia'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Ronaldo'lu Juventus, bu kez Ronaldo'suz kazandı.

Dybala ve Juan Cuadrado'nun golleriyle sahadan, maç fazlasıyla lider olarak ayrıldı. İşte Juventus - Brescia maç özeti detayları...

Juventus - Brescia özet izle

İtalya Serie A'da 24. hafta mücadelesinde Juventus sahasında Brescia'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun forma giymediği mücadelede siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.

Konuk ekipte forma giyen Florian Aye, 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 57’ye çıkaran Juventus, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Sakatlığı nedeniyle altı aydır forma giyemeyen Giorgio Chiellini, 78. dakikada Leonardo Bonucci’nin yerine oyuna dahil oldu.