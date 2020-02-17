İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Juventus - Brescia özet izle | Juventus - Brescia maç özeti

Juventus - Brescia özet izle | Juventus - Brescia maç özeti

İTALYA: Serie A - 24. Maç Günü kapsamında dün akşam Juventus - Brescia kozlarını paylaştı. Bu sefer Ronaldo'nun sakin kalmayı tercih ettiği maç sonucu 2-0 sona erdi. İşte Milan - Juventus maç özeti...

Juventus - Brescia özet izle | Juventus - Brescia maç özeti

İki İtalyan takımı Juventus ve Brescia Seria ligi için kıyasıya mücadele verdi. :Kendi sahasında misafir ettiği Brescia'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Ronaldo'lu Juventus, bu kez Ronaldo'suz kazandı. 

Dybala ve Juan Cuadrado'nun golleriyle sahadan, maç fazlasıyla lider olarak ayrıldı. İşte Juventus - Brescia maç özeti detayları...

Juventus - Brescia özet izle

İtalya Serie A'da 24. hafta mücadelesinde Juventus sahasında Brescia'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

 

Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun forma giymediği mücadelede siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.

Juventus - Brescia özet izle | Juventus - Brescia maç özeti

Konuk ekipte forma giyen Florian Aye, 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Juventus - Brescia özet izle | Juventus - Brescia maç özeti

Bu galibiyetle puanını 57’ye çıkaran Juventus, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Juventus - Brescia özet izle | Juventus - Brescia maç özeti

Sakatlığı nedeniyle altı aydır forma giyemeyen Giorgio Chiellini, 78. dakikada Leonardo Bonucci’nin yerine oyuna dahil oldu.




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT