Juventus - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Son 16 turunda oynanacak olan Juventus-Genoa maçı hakkında merak edilenleri haberimizde sunduk. Ligde tek mağlubiyeti bulunan Andrea Pirlo ve öğrencileri, 33 puanla Serie A'da 4’üncü sırada yer alıyor. Genoa ise ligde kalma mücadelesi veriyor. 14 puan ile 17’nci sırada bulunan Davide Ballardini'nin öğrencileri, 17 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Peki, Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

JUVENTUS-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak olan Juventus-Genoa mücadelesi, bugün saat 22.45'de başlayacak. Allianz Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Daniele Chiffi yönetecek. Karşılaşmanın galibi ise çeyrek final kapısını açmış olacak.

HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası maçlarının Türkiye'deki yayın hakları TRT Spor'da bulunuyor. Juventus-Genoa maçı da TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlere sunulacak. Karşılaşmayı saat 22.45'de TRT Spor'dan takip edebilirsiniz.