Juventus Hellas Verona maçı hangi kanalda | Juventus Hellas Verona maçı canlı izleme linki

İki takım Juventus Hellas Verona maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 4. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Juventus Hellas Verona maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Juventus Hellas Verona maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Juventus Hellas Verona maçı hangi kanalda

Juventus, Serie A'nın dördüncü haftasında Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

Allianz Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 2'den naklen yayınlanacak.

Juventus Hellas Verona maçı canlı izleme linki

Torino devi, geride kalan üç maçta iki galibiyet bir de beraberlik aldı.

Serie A'nın dördüncü haftasında Juventus, Hellas Verona'yı konuk edecek