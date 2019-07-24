Juventus Inter hangi kanalda | Juventus Inter maçı izle linki var mı | Juventus Inter iddaa oranları

İki İtalyan devi Juventus ve Inter bugün 14.30'da karşı karşıya gelecek. Peki Juventus Inter hangi kanalda? Juventus Inter maçı izle linki var mı? İşte tüm sorularınızın cevabı...

Futbol keyfi Juventus İnter maçı ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Turnuvaya mağlubiyetlerle başlayan her iki takımın sezon öncesi hazırlık mahiyeti de taşıyan mücadelesi, canlı yayınla takip edilebilecek. Peki, Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte,o konu hakkında bazı bilgiler

JUVENTUS INTER HANGİ KANALDA

Uluslarası Şampiyonlar Kupası kapsamında Juventus, İnter ile 24 Temmuz Çarşamba günü saat 14.30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

JUVENTUS INTER MAÇI İZLE LİNKİ VAR MI?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda İtalyan devlerinin dansı bugün saat 14.30'da başlayacak. Juventus Inter karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS NANKIN'DE INTER YÜZLEŞMEYE HAZIRLANIYOR

Spor salonunda ve antrenman sahasında Juventus, Nanjing'deki Çinli taraftarlarının önünde, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter ile yüzleşmeye hazır. Maurizio Sarri ve Wojciech Szczesny maç öncesi basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

MERİH DEMİRAL OYNACAK MI?

Juventus Inter hangi kanalda? Juventus Inter maçı izle linki var mı?

Karşılaşmada Milli yıldızımız Merih Demiral'ın da süre alması bekleniyor.

Juventus Inter İddaa Tahminleri ve Oranları 24.07.2019

Juventus ve Inter takımları Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında 24.07.2019 salı günü saat 14:30’da Nanjing Olympic Sports Center’da karşı karşıya gelecekler. İki İtalyan devinin mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İki İtalyan devinin mücadelesi nefesleri kesecek.

Mobilbahis Juventus galibiyetine 1.79, beraberliğe 3.89, Inter galibiyetine 4.19 oran vermiş. İddaa bu maçla ilgili henüz herhangi bir oran açıklamadı.

Juventus 3 Puan İstiyor

Juventus takımı turnuvadaki ilk maçında Tottenham takımı ile karşılaştı. Maçın 30. dakikasında Erik Lamela’dan gol yediler ve 1 – 0 geriye düştüler. Ardından takıma yeniden katılan Arjentinli yıldız Gonzalo Higuen durumu 1 – 1’e getirdi. 60. dakikada sahneye Juventus’un Dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve maçı 2 – 1’e getirdi. 65. dakikada Lucas Moura takımı adına beraberliği sağladı. Maçın sonunda hayatımızda bir daha göremeyeceğimiz bir gole şahit olduk. Harry Kane Tottenham’a maçı kazandıran golü, orta sahadan attı ve Juventus bu golle maçı 3 – 2 kaybetti. Bu maçı kazanarak turnuvada iddaalı bir konuma gelmek isteyeceklerdir. Takımın başına bu sene Maurizio Sarri geçti. Sahada çok daha ısıran bir Juventus takımı izleyeceğimize hiç şüphe yok.

Inter Puan İçin Sahada

Inter’in başına Juventus’un geçen sezon ki hocası Antonio Conte geçti. Inter’de turnuvanın ilk maçında Manchester United takımına 1 – 0 mağlup oldu. Onlarında bu sezonu nasıl geçireceği ciddi bir merak konusu. Bu karşılaşmaya kontrollü başlayacaklarını düşünüyorum. İlerleyen dakikalarla birlikte Juventus’un hatalarını değerlendirmeye çalışacaklar. Yan toplar ise, onların en büyük kozu olacak.

iddaa: Ms1 / Oran Yok

Bets10: Ms1 / 1.77

Mobilbahis: Ms1 / 1.79

TÜRKİYE'DEN TRANSFER VERİLERİ

İki İtalyan devi Juventus ve Inter bugün 14.30'da karşı karşıya gelecek. Peki Juventus Inter hangi kanalda? Juventus Inter maçı izle linki var mı? İşte tüm sorularınızın cevabı...

Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli takımına 16 milyon avro bedelle transfer olan Eljif Elmas, Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç ettiği en pahalı futbolcular arasına girdi.

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımı Rabotnicki'den transfer ettiği Eljif Elmas iki sezonluk İstanbul macerasının ardından İtalyan takımı Napoli'ye 16 milyon avro bedelle transfer olarak Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcular arasına girmeyi başardı.

Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olarak Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçen Cenk Tosun, listenin ilk sırasında yer alıyor.

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray'dan İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon avro bedelle transfer olan Badou Ndiaye ise sarı-kırmızılı kulübün satışından en fazla gelir elde ettiği oyuncu olma unvanını ele geçirdi.

SOW DA 16 MİLYON AVROYA SATILDI

Fenerbahçe'nin yurt dışına gönderdiği en pahalı isimler arasında Moussa Sow da yer aldı.

Senegalli oyuncu, Fenerbahçe forması altında geçirdiği 4 sezonun ardından Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ehli'ye 16 milyon avro bedelle transfer olarak Türkiye'den transfer olan en yüksek ücretli futbolculardan oldu.

Elvir Balic de 1999-2000 senesinde Real Madrid'e 15,6 milyon avro bedelle transfer olarak rekor kırmıştı.

EN ÇOK SATIŞI FENERBAHÇE YAPTI

Fenerbahçe, futbolcu ihracatından en fazla parayı kazanan takım oldu.

Son olarak Eljif Elmas'ı 16 milyon avro bedelle Napoli'ye satan Fenerbahçe, Sow, Balic'in yanı sıra Simon Kjaer'i 12,5 milyon avroya Sevilla'ya, Nicolas Anelka'yı 12 milyon avroya Bolton Wanderers'a, Jay Jay Okocha'yı da 12,4 milyon avroya, Emmanuel Emenike'yi de 10 milyon avroya sattı.

Fenerbahçe böylelikle 7 önemli futbolcu satışı gerçekleştirdi.

EN YÜKSEK BEDELLE SATILAN FUTBOLCULAR

Türkiye'den yurt dışına en yüksek bedelle satılan futbolcular şunlar:

Futbolcu Takımı Transfer olduğu takım Bedeli