İtalya Kupası'nda finale çıkma mücadelesi veren Juventus ve Inter, yarı final rövanş maçında sahaya çıkıyor. İlk maçı kendi evinde oynayan Inter, Torino ekibine 2-1 mağlup olarak avantaj yakalama şansını da rakibine vermişti. Yarın final ilk maçında, Inter'in tek golü Lautaro Martinez'den, Juventus'un golleri ise Cristiano Ronaldo'dan gelmişti. Peki, Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

JUVENTUS-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası yarı final rövanş maçı, 9 Şubat Salı günü saat 22.45'te Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası'nın Türkiye yayıncısı TRT, Juventus ve Inter arasında oynanacak yarı final rövanş maçını da naklen futbolseverlere sunacak. Karşılaşma, Salı gecesi 22.45'te TRT Spor'dan izlenebilir.

Skor avantajını elinde bulunduran siyah-beyazlılar, güçlü rakibini yenerek hem finale yükselmek hem de 6 maçlık galibiyet sürdürmek istiyor.

Son lig maçında Fiorentina'yı 2-0 yenerek moral bulan Inter de skor dezavantajına rağmen finale yükselmek istiyor.