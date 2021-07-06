Juventus, Merih Demiral'a alıcı bulamıyor

İtalyan basını, Merih Demiral'ın gelecek sezon Juventus'ta olmayacağını gündeme getirdi. Bu kapsamda oyuncuyu satış listesine koyan Juventus, Merih'i alacak takımdan 40 milyon gibi yüksek bir ücret bekliyor. Oyuncuya bu bedelde bir teklifin gelmesinin çok mümkün olmadığı söylenirken Juventus'un fiyatı düşürüp düşürmeyeceği ise merak ediliyor.

İLK 11'DE OYNAMAK İSTİYOR

Milli futbolcumuz Merih Demiral sürekli olarak ilk 11'de forma giymek istiyor. Bu nedenle ayrılmak isteyen futnolcudan Juventus bonsrevis bekliyor. Ancak belirlenen bonservis bedelinin çok yüksek olması nedeniyle Merih'e gelen bir teklif bulunmuyor.

İtalyan basınına göre bu rakam gerçekçi değil ve Juventus'un oyuncuyu satmak istiyorsa bonservis bedelinde indirim yapması gerekiyor.

Öte yandan Juventus'un kiralık formülünü de düşünebileceği ve pazarlıklara açık olduğu ifade edildi.