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  3. Juventus, Merih Demiral'a alıcı bulamıyor

Juventus, Merih Demiral'a alıcı bulamıyor

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İtalyan devi, Merih'i gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor. Bu nedenle satışa koyduğu futbolcu için 40 milyon euro fiyat belirleyen Juventus'un bu kadar fazla para istemesi Merih'in transferini engelliyor.

Juventus, Merih Demiral'a alıcı bulamıyor

İtalyan basını, Merih Demiral'ın gelecek sezon Juventus'ta olmayacağını gündeme getirdi. Bu kapsamda oyuncuyu satış listesine koyan Juventus, Merih'i alacak takımdan 40 milyon gibi yüksek bir ücret bekliyor. Oyuncuya bu bedelde bir teklifin gelmesinin çok mümkün olmadığı söylenirken Juventus'un fiyatı düşürüp düşürmeyeceği ise merak ediliyor.

Juventus, Merih Demiral'a alıcı bulamıyor

İLK 11'DE OYNAMAK İSTİYOR

Milli futbolcumuz Merih Demiral sürekli olarak ilk 11'de forma giymek istiyor. Bu nedenle ayrılmak isteyen futnolcudan Juventus bonsrevis bekliyor. Ancak belirlenen bonservis bedelinin çok yüksek olması nedeniyle Merih'e gelen bir teklif bulunmuyor.

İtalyan basınına göre bu rakam gerçekçi değil ve Juventus'un oyuncuyu satmak istiyorsa bonservis bedelinde indirim yapması gerekiyor.

Öte yandan Juventus'un kiralık formülünü de düşünebileceği ve pazarlıklara açık olduğu ifade edildi.

Juventus, Merih Demiral'a alıcı bulamıyor

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