İtalya Serie A'da 2019-2020 sezonunun şampiyonu Juventus, aynı sezonun İtalya Kupası şampiyonu Napoli ile Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Dünyadan ve ülkemizden milyonlarca futbolseverin takip edeceği müsabaka hakkında merak edilen tüm soruları haberimizde yanıtladık. Peki, Juventus - Napoli İtalya Süper Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

JUVENTUS-NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu sezon Serie A'da Milan ve Inter'in gerisinde kalan Juventus, İtalya Süper Kupası'nda Napoli ile karşılaşıyor. Napoli, bu sezon Milan ve Inter'in ardında 3. sırada yer alıyor. İki takımın zorlu mücadelesi 20 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te futbolseverler ile buluşacak.

HANGİ KANALDA?

İtalya Süper Kupası, TRT Spor ekranlarında sahibini bulacak. Futbolseverler, Juventus - Napoli İtalya Süper Kupası finalini yarın saat 23.00'ten itibaren TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Hafta sonu Inter'e 2-0 mağlup olan Andrea Pirlo yönetimindeki Juventus, süper kupa karşılaşmasında Napoli'yi yenerek nefes almak istiyor.

Korona virüs ile teknik direktör Gattuso'nun kalıtsal hastalığının nüksetmesi nedeniyle sezon başından bu yana neredeyse her maça farklı kadrolarla çıkmak zorunda kalan Napoli, geçtiğimiz sezon kupa finalinde mağlup ettiği Juventus'u bir de süper kupa mücadelesinde geçmeyi hedefliyor.