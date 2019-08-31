Juventus Napoli maçı hangi kanalda | Juventus Napoli canlı izleme linki İTALYA: Serie A - 2. Maç Günü kapsamında Juventus Napoli maçı oynanacak. Spor severler ise Juventus Napoli maçı hangi kanalda merak etmekte. Peki Juventus Napoli canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

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İki takım Juventus Napoli karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 2. Maç Günü ekranlarda olacak. Kullanıcılar Juventus Napoli maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Juventus Napoli canlı izleme linki var mı? İşte cevabı... Juventus Napoli maçı hangi kanalda 31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:45 tarihinde BeIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak. Juventus Napoli canlı izleme linki Juventus - Napoli, İtalya Serie A maçı 31 08 2019 günü Bein Sports 3, CBC Sport, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 21:45. bein Sports nasıl izlenir? bein Sports canlı izleme linki Juventus ile Napoli arasındaki İtalya Serie A maçı, Bein Sports 3 , CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak. Etiketler : juventus, napoli, maçı hangi kanalda, Canlı izle



