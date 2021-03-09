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  3. Juventus - Porto maç özeti izle 3-2! Merih Demiral Juve'yi yaktı

Juventus - Porto maç özeti izle 3-2! Merih Demiral Juve'yi yaktı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Son 16 Turu rövanş maçında İtalyan ekibi Juventus, Portekiz temsilcisi Porto'yu normal süresi 2-1 büten maçta uzatmalarda 3-2 yenmesine rağmen rakibine elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak olan maçlarla son 8 takım arasına kalacak iki takım belli olacak. Bu kapsamda ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Juventus, rövanş maçında Porto'yu ağırladı. 

İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadyumu'nda oynanan maç 9 Mart Salı (dün) günü  Türkiye saati ile  23.00'de başladı. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers düdük çaldığı maçta Merih Demirali 19.dakikada Taremi'yi ceza sahasında düşürünce konuk takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Sergio Oliveira, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. İlk yarı bu skorla bitti.  

JUVE İKİNCİ YARIDA DÖNDÜ

İkinci yarıda Juventus 49. ve 63.dakikada Federico Chiesa'nın attığı gollerle maçta 2-1 öne geçirdi. Maç bu skorla bitince uzatmalara gidildi.

Juventus - Porto maç özeti izle 3-2! Merih Demiral Juve'yi yaktı

UZATMALARDA YIKILDI

Uzatmaların ikinci yarısında 15.dakikada Sergio Oliveira attığı golle mücadelede skoru 2-2'ye getirdi. Maçın 117.dakikasında Adrien Rabiot takımını 3-2 öne geçirdi, ve mücadele bu skorla tamamlandı. Mücadele bu skorla tamamlanırken Porto son 8 takım arasına kaldı.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Juventus:  Wojciech Szczesny , Alex Sandro ,Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Merih Demiral ,Arthur, Aaron Ramsey ,Federico Chiesa, Adrien Rabiot ,Cristiano Ronaldo ,Alvaro Morata.    

Porto: Agustin Marchesin ,Pepe ,Wilson Manafa, Chancel Mbemba, Mateus Uribe, Otavio ,Sergio Oliveira, Mehdi Taremi ,Moussa Marega, Zaidu Sanusi. Jesus Corona.

JUVENTUS - PORTO MAÇ ÖZETİ İZLE

Juventus ile Porto arasında oynanan maçın özetini izlemek için tıklayınız.

Maçın özetini izlemek için tıklayınız.

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