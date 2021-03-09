Juventus- Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak olan maçlarla son 8 takım arasına kalacak iki takım belli olacak. Bu kapsamda ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Juventus, rövanş maçında Porto'yu ağırlayacak.

JUVENTUS- PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus ile Porto arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, Son 16 Turu rövanş maçı İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye saati ile 9 Mart Salı (bu akşam) saat 23.00'de başlayacak olan mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers düdük çalacak. Kuipers'in yardımcılıklarını Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra yapacak. Maç, beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Juventus ile Porto arasındaki maç beIN SPORTS HD 1'den şifreli olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Chiesa, Rabiot, Arthur, Ramsey, Morata, Cristiano Ronaldo.

Porto: Marchesin, Wilson Manafa, Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Sanusi, Jesus Corona, Sergio Oliviera, Mateus Uribe, Otavio, Marega, Taremi.