İtalya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Kupada çeyrek final maçlarının oynandığı haftada yarı finale yükselen ilk takım, Milan'ı 2-1 deviren Inter olmuştu. Bu akşam oynanacak Juventus - Spal mücadelesi de futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçlar arasında. Karşılaşma hakkında detaylı bilgileri haberimizde sunduk. Peki, Juventus - Spal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

JUVENTUS - SPAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan Juventus - Spal mücadelesi, bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Juventus'un Allianz stadında oynanacak zorlu karşılaşmayı, hakem Ivano Pezzuto yönetecek.

HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası'nın Türkiye'deki yayıncılığını üstlenen TRT Spor, Juventus - Spal mücadelesini de TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz futbolseverlere sunacak. Karşılaşmayı bu akşam saat 22.45'te TRT Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.