Juventus - Spal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Yarı finale yükselmek adına karşılaşacak olan Juventus ve Spal, bu akşam sahaya çıkıyor. Peki, Juventus - Spal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
İtalya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Kupada çeyrek final maçlarının oynandığı haftada yarı finale yükselen ilk takım, Milan'ı 2-1 deviren Inter olmuştu. Bu akşam oynanacak Juventus - Spal mücadelesi de futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçlar arasında. Karşılaşma hakkında detaylı bilgileri haberimizde sunduk. Peki, Juventus - Spal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
JUVENTUS - SPAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan Juventus - Spal mücadelesi, bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Juventus'un Allianz stadında oynanacak zorlu karşılaşmayı, hakem Ivano Pezzuto yönetecek.
HANGİ KANALDA?
İtalya Kupası'nın Türkiye'deki yayıncılığını üstlenen TRT Spor, Juventus - Spal mücadelesini de TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz futbolseverlere sunacak. Karşılaşmayı bu akşam saat 22.45'te TRT Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.