Juventus teknik direktörü, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrıldığını resmen açıkladı!

Günlerdir takımdan ayrılacağı yönünde spekülasyonlar dolaşan Cristoiano Ronaldo, takımıyla antrenmana çıkmadı. İtalyan spor haberlerinde yer alan bilgilere göre, 36 yaşındaki yıldız futbolcu sabah saatlerinde Juventus'un Continassa Tesisleri'ne geldi ve burada belli bir süre kaldıktan sonra antrenmana girmeden tesislerden ayrıldı. Herkes bu haberi ayrılığa yorarken teknik direktör Massimiliano Allegri de Portekizli yıldızın ayrılacağını açıkladı.

"RONALDO AYRILMAK İSTİYOR"

Massimiliano Allegri, "Cristiano Ronaldo ayrılmak istiyor. Perşembe günü bana geldi söyledi. 'Bir an önce Juventus'tan ayrılmak istiyorum' dedi. Bu yüzden antrenmanlara çıkmadı. Empoli maç kadrosunda da yer almayacak" açıklamasında bulundu.

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

İtalyan teknik adam, "Cristiano beni hayal kırıklığına uğratmadı. Her şey değişir. Hayatın kuralıdır bu. Herkes gider ama Juventus kalır. Cristiano katkısını yaptı ve şimdi ayrılıyor. Hayat devam ediyor. Juventus'ta büyük yıldızlar oynadı. Juve'de Del Piero, Zidane, Buffon gibi büyük şampiyonlar oynadı ve gitti. Juventus ise yoluna devam ediyor" şeklinde konuştu.

MANCHESTER CİTY VAZGEÇTİ İDDİASI

Cristiano Ronaldo'nun İngiliz ekibi Manchester City ile anlaştığı haberlerinin çıkmasının ardından İngiltere basınından flaş bir iddia geldi. Son dakika haberi olarak geçilen bu gelişmede Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile görüşen City yönetimi bu transferden vazgeçti.

YENİDEN UNİTED'A DÖNEBİLİR

Cristiano Ronaldo'nun Manchester City ile anlaşamadığı yönünde çıkan haberlerin ardından Manchester United teknik direktörü Solskjaer de Portekizli yıldızı yeniden United'a davet etti: 'O bizim efsanemiz, Juventus'tan ayrılırsa nerede olduğumuzu biliyor." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun nereye gideceği merak henüz netleşmezken menajer Jorge Mendes'in, Manchester United ile görüşmelere başladığı ifade edildi.