Juventus Tottenham özet | Juventus Tottenham maç özeti izle

2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası için dün gece Juventus Tottenham karşı karşıya geldi. Merih Demiral attığı paslar ile çok konuşuldu. Maç ise 2-3 sona erdi. spor severler Juventus Tottenham özet olarak aratmaya başladı bile. İşte Juventus Tottenham maç özeti izle videosu...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’a imzayı atan milli futbolcumuz Merih Demiral, dün de ilk kez Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirdi. 21 yaşındaki stoper, Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Tottenham karşısında 2. yarıda Daniele Rugani’nin yerine oyuna dahil oldu. 45 dakika boyunca başarılı bir performans sergileyen Merih, takımının 3-2’lik yenilgisine engel olamadı. Milli futbolcu, ortaya koyduğu futbolla beğeni kazanırken, elinden geleni yaptı.

Tam isabet Merih!

Merih Demiral’in en çok öne çıkan özelliği ise isabetli pasları oldu. Milli futbolcu, 45 dakika içerisinde 33 kere topla buluştu. 21 yaşındaki stoper, topu her seferinde de tam isabet yollamayı başardı. Ayrıca İtalyanlar da Merih’ten övgü dolu sözlerle bahsetti. Genç savunmacının, Harry Kane ve Lucas Moura gibi isimlere karşı ortaya koyduğu futbol takdir topladı.

JUVENTUS TOTTENHAM ÖZET

Dünyayı hayran bırakan gol!

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Tottenham, Juventus'u 3-2 yendiği maçta Harry Kane, orta sahadan harika bir gol attı.Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Tottenham, Juventus'u 3-2 yendi.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvanın Singapur ayağında tek karşılaşma oynandı.

JUVENTUS TOTTENHAM MAÇ ÖZETİ İZLE

Tottenham, Juventus ile Singapur Ulusal Stadı'nda oynadığı maçı, Lamela'nın 30, Lucas Moura'nın 65 ve Kane'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle 3-2 kazandı. Juventus'un gollerini, 56. dakikada Higuain ve 60. dakikada Ronaldo kaydetti.

Orta sahadan kaleciyi avladı

Müsabakanın son dakikalarında Kane'in orta sahadan attığı gol, tüm dünyayı mest etti. Juventus kalecisi Wojciech Szczęsny'i orta sahadan avlayan İngiliz golcü, takımına hayat verdi.

Maç ise 2-3 sona erdi. spor severler Juventus Tottenham özet olarak aratmaya başladı bile. İşte Juventus Tottenham maç özeti izle videosu...