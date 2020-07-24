İtalya Serie A'da 35. hafta maçları oynanıyor. 35. haftada Juventus, Udinese deplasmanına çıktı. Juventus, karşılaşmayı kazanması halinde ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecekti. Bu fırsatı tepen İtalya devi, mücadeleyi Udinese karşısında 2-1 kaybetti.

Serie A'da 35. hafta maçında Udinese ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Udinese 2-1 kazandı.

Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Juventus'u mağlup eden goller 52. dakikada Nestorovski ve 90+2. dakikada Fofana'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 42. dakikada De Ligt kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Juventus 80 puanda kaldı. Udinese'nin puanı ise 39 oldu.

Juventus, 36. haftada Sampdoria maçını kazanırsa üst üste 9. şampiyonluğunu ilan edecek

İLK 11'LER

Udinese: Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski

Juventus: Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

İtalya Serie A'da 24 Temmuz 2020 (bugün) tarihinde oynanacak bir maç bulunuyor:

22.45: Milan - Atalanta