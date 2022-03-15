Şampiyonlar Ligi futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Juventus ile Villareal karşılaşacak. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Juventus – Villareal Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Juventus – Villareal maçı Exxen anlı yayın izle linki arıyor. Karşılaşmanın yayın linki haberimizde...

JUVENTUS – VİLLAREAL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE

Juventus – Villareal Şampiyonlar Ligi maçı 16 Mart 2022 Çarşamba bugün oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Juventus – Villareal Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle linkine tıklayabilirsiniz.

JUVENTUS – VİLLAREAL MAÇI EXXEN CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Juventus – Villareal Şampiyonlar Ligi maçı Exxen TV ve CBC Sport kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı Exxen TV'den şifreli, CBC Sport'tan şifresiz olarak izleyebilecek. Exxen'i izlemek için Juventus – Villareal maçı Exxen anlı yayın izle linki tıklayabilirsiniz.

Exxen TV internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.